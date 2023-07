Laa: Trost organisierte wieder privaten Hilfstransport in die Ukraine

Dazu holte er zuerst aus der Steiermark 25 Kartons mit neuer Kleidung. Die Pfarre und die LaaDe unterstützten ihn beim Spendenaufruf und bei der Vorsortierung der Hilfsgüter. Der Weltladen Laa spendete Lebensmittel und übernahm die Fahrtkosten, die Firma Jungbunzlauer spendete Verbandsmaterial und drei Stromaggregate, die Apotheke Stronsdorf Verbandsmaterial. Dafür war Trost sehr dankbar und machte sich mit seinem Freund Graham Drinkwater in dem voll beladenen Lieferwagen der Firma Bergkessel am 24. Juni um null Uhr auf den Weg nach Lemberg zu einer Lagerhalle. Unterstützt wurden sie dort von Yuliya Lashta, die dafür garantierte, dass die Spenden auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Die NÖN wollte mehr über den Transport wissen und bat zum Interview:

NÖN: Wie kam es nun zu einer sechsten Hilfsgüterfahrt?

Dominik Trost: Da die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung nachgelassen hat, wollte ich nicht mehr nach Polen bzw. in die Ukraine fahren. Tatiana Wasche aus der Steiermark kontaktierte mich und stellte 25 Kartons mit Kleidung zur Verfügung. Ein Gespräch mit Pfarrer Christoph Goldschmidt überzeugte mich, da die Unterstützung zum Spendenaufruf und Lagerung der Hilfsgüter dadurch im Pfarrhof möglich war.

NÖN: Was hat sich seit der letzten Fahrt verändert?

Trost: Das Auffanglager für Flüchtlinge in einem Supermarkt in Polen, wo ich die ersten Hilfsgüter hinbrachte, ist mittlerweile geschlossen. Daher ging diese Fahrt nun in die Ukraine. Viele Flüchtlinge reisen wieder zurück in die Heimat. Dort läuft das Leben wie gewohnt weiter. Es gibt auch viele Baustellen, an denen gearbeitet wird, aber es gibt auch Friedhöfe mit neuen Gräbern.

NÖN: Wie war das Gefühl, in die Ukraine zu fahren?

Trost und Drinkwater: Da an diesem Tag auch der Putschversuch der Wagner-Gruppe stattfand, war diese Fahrt nicht ganz ungefährlich, zumal es auch in den letzten Monaten Raketeneinschläge in der Nähe der Lagerhalle gab.

Wir wollten ursprünglich einmal über Nacht bleiben und dann ausgerastet zurückfahren. Aufgrund der angespannten Lage machten wir uns auf Empfehlung unserer Koordinatorin Yuliya Lashta nach einer kurzen Rast auf den Heimweg. Vor dem Grenzübergang, der uns empfohlen wurde, hatten wir trotzdem ein mulmiges Gefühl, denn wir durften Militärfahrzeuge überholen und konnten so die Grenze – nach einer intensiven Überprüfung unseres Autos – schneller passieren.

NÖN: Würden Sie noch einmal in die Ukraine fahren?

Trost: Es war zwar sehr anstrengend, aber wenn jemand die Spenden organisiert, dann jederzeit wieder.