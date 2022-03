Laa: Welle der Hilfsbereitschaft für polnische Partnerstadt

Werbung

„Ausgangspunkt war der dramatische Hilferuf meines Amtskollegen Bürgermeister Daniel Beger aus unserer polnischen Partnerstadt Swietochlowice nach Unterstützung bei der Bewältigung der Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in seiner Stadt. Ich habe seitens der Stadtgemeinde Laa mit den Blaulichtorganisationen und großen Vereinen eine konkrete Hilfsaktion ins Leben gerufen. Mein großer Dank gilt allen, die mitgeholfen haben, und den vielen Menschen, die schließlich gespendet haben. Es sind nun 35 Paletten an wichtigen Hilfsgütern zusammengekommen, die in den nächsten Tagen nach Polen transportiert werden,“ freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Am vergangenen Samstag konnte zwischen 8 und 15 Uhr direkt ins Laaer Feuerwehrhaus gebracht werden. Vorweg wurde dazu eine Liste mit den am dringendsten benötigten Dingen aus Swietochlowice veröffentlicht. Außerdem gab es die Möglichkeit mit Geldspenden zu unterstützen. Neben den Sachspenden konnten vorher bzw. während der Aktion bei der Gemeinde Geldspenden von rund 2.000 Euro zusätzlich für den Einkauf benötigter Waren verwendet werden.

Neben der personellen Unterstützung durch viele Vereine und Organisationen haben einige Firmen wie die Laaer Apotheke, Eurospar Kauder, Bäckerei Stoiber, Weinstein, XXXLutz Laa, Weltladen, EvaT Fashion for you, die Therme Laa und die Fa. Jungbunzlauer durch Aktionen, Vergünstigungen und vor allem Spenden diese Hilfsaktion immens vorangetrieben. Die Feuerwehr Laa war ein besonders wichtiger Stützpfeiler bei der Durchführung der Aktion durch die Infrastruktur im Feuerwehrhaus und das Organisations-Knowhow.

„Ich bedanke mich nochmals beim „Team Laa“, einer losen Zusammenarbeit unterschiedlichster Organisationen, für die Mithilfe und Unterstützung. Die besonderen Herausforderungen in dieser Zeit fordern neben den staatlichen Organisationen auch die Zivilgesellschaft. Aber die Kraft der Gemeinschaft lässt uns diesen Krisenzeiten gestärkt entgegentreten. Das „Team Laa“ wird somit auch bei der nächsten Krisensituation nach den spezifischen Bedürfnissen zum Einsatz kommen.“ betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

