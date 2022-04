Helfer aus Poysbrunn vor Ort

Werbung

Seine Freunde Max Fraydenegg und Niki Schullin hatten die Idee, Geld und Sachspenden für die schwer getroffene Bevölkerung in der Ukraine zu sammeln. Helmut Kulhanek, der kaufmännische Leiter des NÖ Märchensommers, war auch gleich mit dabei.

Max Fraydenegg war bereits viermal vor Ort und konnte so auch wichtige Kontakte knüpfen, um genau zu erfahren, was benötigt wird. Ende März war auch Helmut Kulhanek bei einem Transport mit dabei. „Bei den Waren wurde darauf geachtet, dass wir nur Artikel aus Österreich mitnehmen, die an der polnisch-ukranischen Grenze bei Przemysl nicht oder schwer erhältlich sind“, betont Kulhanek.

Freiwillige aus der ganzen Welt vor Ort

Die Waren wurden auf mehrere Lager aufgeteilt, wo für die Flüchtlinge gekocht wurde. Auch ein Bus, der im Auftrag der polnischen Kirche nach Lemberg fuhr, konnte beladen werden. „Die Gastfreundschaft der Polen ist großartig. Auch wir wurde gleich bei einer polnischen Familie aufgenommen“, berichtet Kulhanek. „Aus der ganzen Welt sind hier Freiwillige vor Ort als Helfer tätig.“

Der Freundeskreis war nicht nur Warenlieferant, sondern auch freiwillig im Lager tätig. Alles ist sehr gut organisiert. „Alle Helfer sind aus Sicherheitsgründen registriert und auch Menschen, die wir nach Österreich mitnahmen, wurde offiziell übergeben, um hier den Flüchtlingen Sicherheit zu bieten“, erzählt Kulhanek beeindruckt. 33.000 Euro an Spenden konnten vom Freundeskreis bis jetzt aufgebracht werden.

Wenn nochmals größere Summen zusammenkommen, wird auch eine sechste Tour nach Przemysl gestartet. „Die Initiatoren Max und Niki haben dazu die Spenden- Homepage https://gofund.me/000351e1 eingerichtet“, berichtet Helmut Kulhanek.

