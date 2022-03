Hilfsaktion in Wolkersdorf

Von Gefühlen übermannt stand Nadiya Beninger am Freitagnachmittag im Eingangsbereich der Sportanlage des SC Wolkersdorf neben einem Berg von Sachspenden. Kleidung, Decken, Windeln, Medikamente oder Verbandsmaterial türmten sich auf den vorbereiteten Tischen. "Ich bin so dankbar", wandte sich die 47-Jährige an alle Unterstützer, die am ersten Tag der spontan organisierten Hilfsaktion gekommen waren, um für die Menschen in der Ukraine zu spenden. Durchgefroren war die gebürtige Ukrainerin nach mehreren Stunden in der Kälte, ergriffen beim Gedanken an die Ereignisse in ihrem Heimatland.

15 Jahre ist es her, dass die Frau des designierten SC-Wolkersdorf-Obmanns Peter Beninger mit ihrem Sohn nach Österreich kam, um hier zu bleiben. Die Schauplätze des Krieges kennt sie bestens. In Lemberg wuchs die Wolkersdorferin auf, in Cherson und Saporischschja, jener Stadt, aus der am Freitag von einem Brand am Gelände eines Atomkraftwerks berichtet wurde, absolvierte sie ihr Berufspraktikum. "Es ist schrecklich", wiederholt Beninger immer wieder. Sie könne das alles nicht fassen, erst seit Kurzem überhaupt darüber sprechen.

Raketen via Telefon

Auch, weil drei ihrer sechs Brüder immer noch in der Ukraine sind. Weil die Männer nicht ausreisen dürfen, hätten sich auch die Frauen und Kinder entschieden zu bleiben. Zwei Neffen seien in Kiew, berichtet Beninger: "Wenn ich mit ihnen telefoniere, höre ich die Raketen." Bis spät in die Nacht seien die Geschwister täglich in Kontakt, die Wolkersdorferin beeindruckt der Mut ihrer Familienmitglieder, die sich nicht unterkriegen lassen: "Ich hab gesagt bitte kommt zu mir, und die Kinder antworten 'nein, Tante, komm du zu uns. So reden die, auch zu meinem Mann.'" Drei weitere Brüder leben in Russland, würden aber eine andere Geschichte erzählen: "Die glauben das nicht, dass die Russen die Ukrainer überfallen."

Nichte samt Kindern seit Mittwoch in Österreich

Drei nahe Verwandte - eine Nichte und deren zwei Kinder - haben es indes nach Österreich geschafft und bei der Sammelaktion schon mit angepackt. Erst kürzlich haben sie in der Ukraine ein Haus gebaut, jetzt wird eine Wohnung in Wien gesucht. Wo auch die in Wolkersdorf gesammelten Spenden landen sollen - konkret bei der ukrainischen Kirche, die für den Weitertransport in die Kriegsgebiete sorgt. Als sie am Sonntag in Wien war, um dort zu helfen, kam Beninger die Idee mit der Aktion in Wolkersdorf: "Mir haben sehr viele Menschen geschrieben, die helfen wollten. Da hab ich gedacht, ich muss etwas organisieren. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen. Ich möchte ihnen Danke sagen."

Nächste Abgabemöglichkeit auf der Sportanlage In Wiesen ist am Samstag (5. März) von 11 bis 15 Uhr. Weitere Termine sollen folgen. Benötigt werden unter anderem haltbare Lebensmittel, Tee, Kaffee, Babynahrung, Polster, warme Decken, Schlafsäcke, Matten, Winterkleidung, Hygieneartikel oder auch Taschenlampen und Batterien.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden