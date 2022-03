Inna Pavlecka-Tumarkin: „Bin keine, die nur rumsitzt!“

„Ich lese ja schon seit Wochen alle Nachrichten in vier Sprachen. Und immer wenn ich meinen Freunden in der Ukraine gesagt hab, dass es Krieg geben wird, haben sie gesagt, ich soll keine Panik verbreiten, der komme nicht“, erzählt die Unterolberndorfer Künstlerin Inna Pavlecka-Tumarkin: „Heute Morgen wurde auch Kharkov, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, bombardiert.“ Seit 33 Jahren ist sie in Österreich und Österreicherin.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat sie schockiert. Betroffen seien nicht nur der Flughafen und militärische Einrichtungen, sondern auch die Wasserleitung. Freunde seien am Tag des Angriffs mit ihrem Notfallrucksack, ohne Internetverbindung und ohne Trinkwasser gesessen, die Verbindung zur Außenwelt klappte nur über Mobiltelefone.

Inna Pavlecka-Tumarkins Familie lebt mittlerweile in Australien, sie hat zwar keine direkten Verwandten mehr in ihrer Heimat, wohl aber viele Freunde und Studienkollegen. Schon vor einer Woche hatte sie an 40 Freunde in der Ukraine die Einladung geschickt, sie sollen zu ihr in Sicherheit kommen, ihre Türen stünden offen: „Aber sie haben alle gesagt, sie werden bleiben, sie werden ihr Land und Zuhause nicht verlassen.“

„Das alles zu sehen und zu hören, tut unheimlich weh“

Mariya Yatsentyuk-Pilzer ist im ständigen Kontakt mit ihrer Familie in der Ukraine. Foto: privat

„Meine Verwandtschaft wohnt ziemlich zentral in der Stadt Cherkassy und hat Raketen über der Stadt fliegen sehen. Immer wieder hört man Sirenen“, erzählt die frühere NÖN-Mistelbach-Mitarbeiterin Mariya Yatsentyuk-Pilzer aus Wolkersdorf. Von ihrer Familie weiß sie, dass die Bevölkerung schon vor einigen Tagen informiert wurden, was sie im Falle eines Krieges alles zuhause haben sollten. Yatsentyuk-Pilzers Familie kann derzeit nicht ausreisen, weil alle Flüge gestrichen und die Grenzen dicht sind: „Sie werden aber, sobald es geht, versuchen rauszukommen.“

Eine Freundin, mit der die junge Frau in Kontakt ist, will ebenfalls bei erster Gelegenheit zu Verwandten nach Deutschland. „Das alles zu sehen und zu hören, tut unheimlich weh“, gesteht die gebürtige Ukrainerin: „Und das schon seit 2014, das vergessen leider viele immer wieder.“ Damals hatten sich die Oblaste Donezk und Lugansk mit russischer Hilfe und blutigen Kämpfen als unabhängig erklärt.

„Das Problem ist, dass Putin ein Narzisst ist, der sich von Amerika und Europa beleidigt fühlt.“

Derzeit zu Gast bei Inna Pavlecka-Tumarkin ist die russischstämmige klinische Psychologin Oksana Lemnaru, die Russlands Angriff auf das Nachbarland ebenfalls verurteilt: „Das Problem ist, dass Putin ein Narzisst ist, der sich von Amerika und Europa beleidigt fühlt.“ Alle in Russland, die in irgend einer kleinen Art Widerstand gegen ihn geleistet hätten, seien entweder im Gefängnis, im Ausland oder tot. „Und die Drohungen des Westens haben in nicht gestoppt, sondern ihn dazu gebracht, diesen Krieg zu beginnen.“

Wie geht es jetzt weiter? „Ich will was machen, ich bin keine, die nur rumsitzt“, sagt das Energiebündel Pavlecka-Tumarkin. In den sozialen Medien positioniert sie sich klar gegen den Krieg in der Ukraine, künstlerisch will sie einen Zyklus aller großen Städte der Ukraine malen und den Verkaufserlös der Flüchtlingshilfe spenden und humanitär die Türen ihres Kunsthauses für ukrainische Flüchtlinge öffnen. „Und ich werde Freunde bitten, auch ihre Häuser zur Verfügung zu stellen.“

