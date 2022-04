Laa: Vandalen beschmierten Eingang zu russisch orthodoxer Kirche

Werbung

"Wir sind bis in die Tiefen der Seele über einen Vandalenakt in Bezug auf die orthodoxe Kirche in Laa an der Thaya vom 19. April 2022 empört, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu sowjetischen Kriegsgräbern befindet", schrieb die russische Botschaft in sozialen Netzwerken. Man erachte diese "feige Aktion" im Vorfeld des orthodoxen Osterfests als "besonders zynische Verachtung" der Gefühle von Gläubigen und der Erinnerung an Rotarmisten, die ihr Leben für die Befreiung von Europa und Österreich vom Nazismus gegeben hätten.

Die Kirche war mit finanzieller Unterstützung des russischen Oligarchen Oleg Deripaska 2018 errichtet worden, dessen Vater in den letzten Kriegstagen im Weinviertel gefallen und am dortigen Soldatenfriedhof begraben liegt.

