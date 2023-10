Antiquarische Pfarrhof-Möbel kommen unter den Hammer

Der Pfarrhof in Ulrichskirchen wird in Kürze saniert und umgebaut. Aus diesem Anlass wurde der Pfarrhof von vielen fleißigen Helfern geräumt. Aus diesem Grund trennt sich die Pfarre Ulrichskirchen nun von antiquarischen „Schätzen“, aus dem historischen Pfarrhof. Etwa 95 Exponate werden in einer einmaligen Auktion im ehemaligen Napoleonsaal des Pfarrhofes versteigert.

Besonders erwähnenswert sind Original-Scherenschnitte, Unikate persönlich künstlerisch geschnitten von Msgr. Johann Burgmann, der über 42 Jahre Seelsorger in Ulrichskirchen war. Die Exponate der Versteigerung stellen ein Stück Geschichte von Ulrichskirchen dar.

Zu finden sind Bilder, meist mit religiösen Motiven, Klaviere, Möbel, Tische und sogar ein Altar. Die Versteigerungsliste gibt's auf der Homepage der Pfarre Ulrichskirchen: https://www.pfarre-ulrichskirchen.at/

Auch der Pfarrflohmarkt ist ein Besuch wert: Bücher, Porzellan, Gläser und vieles mehr gibt es günstig zu erwerben.

Die Versteigerung findet am Freitag, 13. Oktober etwa um 18 Uhr statt. Gleichzeitig kann der Flohmarkt besucht werden. Dafür ist der Pfarrhof geöffnet am Freitag, 13. Oktober von 17 bis 19.30 Uhr und Samstag, 14. Oktober von 9 bis 15 Uhr.