Ein Lenker hat in der Nacht auf Donnerstag nach einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten in Ulrichskirchen (Bezirk Mistelbach) Fahrerflucht begangen. Bei einer Kollision mit dem unbekannten Fahrzeug stürzte ein 54-jähriger Radfahrer, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Wiener wurde in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert und dort intensivmedizinisch betreut.