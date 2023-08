„Ferdinand Altmann ist der Andreas Hofer des Weinviertels!“

„Ich hab meinen Freund Pepi Stöckelmayer befragt. Und der sagt: Was Andreas Hofer für Tirol ist, das ist Altmann mit seinen Schriftenreihen, seinen Büchern und Fotos und seiner oftmals scharfen Zunge für das Weinviertel“, sagt Ulrichskirchens Bürgermeister Ernst Bauer bei der Eröffnung der Schau. Altmann möchte mit seinen Werken den Weinviertler nahebringen, in welcher schönen Landschaft sie leben. „Dass er dafür Ulrichskirchen als Zentrum des Weinviertels gewählt hat, das ehrt mich und die Gemeinde“, ist Bauer stolz auf die Ausstellung in seiner Gemeinde.

Der 80-jährige Ferdinand Altmann ist gelernter Grafiker, Fotograf, Autor und Herausgeber der Schriftenreihe des Kulturbundes und, wie er selbst sagt: Militanter Weinviertler. Für seine Aktivitäten wurde er 2007 mit dem Kulturpreis des Landes und 2019 mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland ausgezeichnet. „Du wirst als manchmal widerborstig, höchst unangepasst und fast müsste man sagen, mit dem größten Vergnügen politisch unkorrekt beschrieben“, analysiert der Bürgermeister. Dass er seine Werke jetzt in einem vom Saustall zu einem Kulturzentrum gewordenen Areal des Meierhofes präsentiert, das zeige die positive Transformation des Weinviertels. Altmann ist ja nicht mit allen Entwicklungen im Land, Stichwort: Windräder und Autobahn, einverstanden.