„Plötzlich war das Loch da. Kein Krachen oder sonst was“, sagt eine Ulrichskirchnerin: In Wohn- und Kinderzimmer brach der Boden weg und gab den Blick auf einen Hohlraum unter dem Haus frei. Betroffen ist auch der Garten: Der Boden gab auch unter dem Pool nach.

Wegen Einsturzgefahr sperrte die Gemeinde sofort das Gebäude, für zwei Zimmer wurde sogar ein Betretungsverbot verhängt, die Familie mit vier Kindern musste sich kurzfristig nach einer neuen Bleibe umschauen und fand mittlerweile in Ernstbrunn eine neue Herberge. Einige Sachen konnten noch gerettet werden, die letzten Reste der Evakuierung finden sich vor dem Haus: Ein Gummibaum, der es nicht mehr ins neue Quartier schaffte und ein Bike, das abgedeckt bei der Absperrung liegt.

„Plötzlich war das Loch da. Kein Krachen oder sonst was!“

Ulrichskirchnerin, unter deren Haus sich ein Loch auftat.

„Wir haben fast alles verloren“, sagt die Mutter zur NÖN, wie hoch der Schaden ist, kann die Familie noch nicht beziffern: „Aber es steigen alle Versicherungen aus.“ Verletzt wurde durch den Vorfall zum Glück niemand.

Unter dem Haus, in dem die Familie zur Miete wohnte, war plötzlich ein alter Gang eingebrochen, der zum nahe gelegenen Ulrichskirchner Schloss führt und von dessen Existenz niemand mehr wusste.

Haus wird abgerissen

„Wir mussten das in den 1930er-Jahren errichtete Haus sofort behördlich sperren lassen, nachdem die Familie am Morgen die entsprechende Meldung am Gemeindeamt gemacht hat“, sagt Bürgermeister Ernst Bauer. Auch die Schlossgasse vor dem Haus ist nur noch über einen schmalen Streifen begehbar. Denn das Loch im Boden liegt auch unter einer tragenden Wand des Hauses. „Es wird in den nächsten Tagen abgerissen“, sagt Bauer.

Die Kosten dafür wird wohl der Grundbesitzer tragen müssen: „Außer es finden sich Einsturzursachen, für die Dritte verantwortlich sind“, sagt Bauer. Erkundungen des Loches hätten keinen Hinweis auf einen Wassereinbruch ergeben.