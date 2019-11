Es steht fest: Die nach Eigendefinition unparteiische und unabhängige Bürgerliste Best tritt im Jänner zur Gemeinderatswahl in der Marktgemeinde Ulrichskirchen-Schleinbach-Kronberg an. Die Unterstützerliste sowie die Reihung der Spitzenkandidaten wurde zeitgerecht abgegeben und von der Gemeindewahlbehörde geprüft.

Die Spitzenkandidaten Richard Leeb, Petra Winna und Christoph Trenner würden vor allem für eine Verjüngung im Gemeinderat stehen und auf eine gesunde Mischung zwischen innovativen jungen sowie erfahrenen Regionalpolitikern setzen, um in den kommenden fünf bis zehn Jahren einen geregelten Generationenwechsel einleiten zu können. Die Liste Best habe es sich zur Aufgabe gemacht, den alten, patriarchalischen, überholten Stil aufzubrechen und frischen Wind in die Gemeindepolitik zu bringen, erläutert Leeb. Als Zukunftsvision sehen die Spitzenkandidaten eine unausweichliche Neustrukturierung im Gemeinderat, um als Sprachrohr unterschiedlicher Interessensgruppen wirken zu können.

"Könne man sich allen Anliegen der Gemeindebevölkerung annehmen"

Als unparteiische und unabhängige Bürgerliste sei man an kein strenges Parteiprogramm gebunden und könne sich so frei allen Anliegen der Gemeindebevölkerung annehmen.

„Unter anderem ist eines unserer Kernthemen die Einbindung aller Gemeinderäte in geplante Projekte sowie die Gründung zusätzlicher Ausschüsse, welche zu gleichen Teilen von allen im Gemeinderat vertretenen Listen und Parteien besetzt werden“, sagt Leeb, Sohn des parteilosen SPÖ-Gemeinderates Günther Leeb und mit der Gemeinde seit mehreren Jahren im Baurechtsstreit wegen seines Reitstalles am östlichen Ortsrand von Ulrichskirchen.