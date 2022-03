Sammeln für Flüchtlinge

Werbung

Am kommenden Samstag wird gleich an mehreren Stellen in der Marktgemeinde für Ukraine-Flüchtlinge gesammelt. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr können Spenden bei folgenden Stellen abgegeben werden: in Kronberg beim Feuerwehrhaus, in Schleinbach im Gemeindesaal und in Ulrichskirchen im alten Feuerwehrhaus beim Schüttkasten.

Benötigt werden Hygieneartikel aller Art, Babywindeln in allen Größen, Kinderkleidung - allerdings keine Schuhe. Das Gewand sollte in sauberem und tadellosem Zustand sein.

Lebensmittel mit langer Haltbarkeit

Wer Lebensmittel spenden will, der sollte auf lange Haltbarkeit achten, so der Tipp der Gemeinde. Ideal sind demnach Zucker, Reis, Nudeln, Konserven, schwarzer Tee, Süßigkeiten für Kinder und Tierfutter. Um die Spenden für den Weitertransport besser sortieren zu können, sollten sie in geöffneten Kartons gebracht werden.

Die Verteilung erfolgt dann über die Gemeinde Auersthal, die gute Kontakte zum „Kloster der Kongregation der Muttergottes von der Barmherzigkeit“ in Sighetu Marmatiei an der ukrainisch-rumänischen Grenze hat. Erste Hilfslieferungen wurden bereits organisiert. In dem Kloster werden täglich hunderte Flüchtlinge mit Essen und Hilfsgütern versorgt. An diesen Hilfslieferungen will sich nun auch die Gemeinde Ulrichskirchen beteiligen.

Allerdings benötigt das Kloster auch dringend finanzielle Hilfe für Strom, Gas, etc. Deshalb hat die Gemeinde ein eigenes Spendenkonto unter AT13 3295 1005 0060 0163 eingerichtet.

An der Sammelaktion beteiligt sich auch das Jugendorchester „MusiKUS“. Jeweils eine Stunde, in Kronberg um 9 Uhr, dann in Schleinbach und zuletzt ab 11 Uhr in Ulrichskirchen wird musiziert. Auch dabei werden natürlich kleinere Spenden für Flüchtlinge entgegengenommen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.