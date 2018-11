Wollte Kätzchen retten: Frau saß im Brunnen fest .

Zur Menschenrettung mussten die Feuerwehren Ulrichskirchen und Schleinbach am Vormittag des 10. Novembers ausrücken: In einem alten Haus in der Schleinbacher Straße wollte eine Frau ein in einen alten Brunnen gefallenes Kätzchen im Keller eines alten Hauses retten.