„Unser Ziel ist es nicht, irgendjemanden zu stürzen, sondern künftig im Gemeinderat mitzuarbeiten“, sagt der Ulrichskirchner Richard Leeb.

Gemeinsam mit Petra Winna und Corinna Schmid hat er die „liste best“ gegründet, mit der die drei mit Mitstreitern im Jänner 2020 den Einzug in den Ulrichskirchner Gemeinderat schaffen wollen. Demnächst wollen sie die für die Kandidatur notwendigen Unterschriften beisammen haben, dann soll es auch weitere Namen für die Liste geben.

„Unser Ziel ist es nicht, irgendjemanden zu stürzen, sondern mitzuarbeiten!“ Richard Leeb, Gründer „liste best“

Warum wollen sie in der Gemeindepolitik mitmischen? „Es gibt momentan keine Zusammenarbeit im Gemeinderat. Eine Liste dominiert und gibt den Kurs vor“, sagt Richard Leeb, Sohn von SPÖ-Gemeinderat Günther Leeb. „Wobei mein Vater ja kein Sozialdemokrat, sonder ein unabhängiger Kandidat auf der Liste der SPÖ ist“, präzisiert Leeb. Und: Damit liegt die Arbeit in einer Bürgerliste quasi in der Familientradition: Denn Günther Leeb war schon bei der Bürgerliste „Liste Aktiv“, die von 1995 bis 2005 im Gemeinderat gesessen war.

Alle drei Listengründer sind selbstständig: „Derzeit vertreibt die Gemeinde Selbstständige und Unternehmer. Die sind nicht willkommen“, findet Leeb. „In anderen Gemeinden bemüht man sich um jeden kleinen Betrieb, das ist bei uns nicht so“, findet auch Corinna Schmid.

Beispielsweise könnte man ein Projekt starten, bei dem Produkte aus der Region gezielt im Ort vertrieben werden: „Wir haben ja alles hier: Rindfleisch, Eier, Wein und in der Nachbarortschaft einen Bauern, der Milch und Käse produziert“, sagt Leeb: „Da müssen wir uns nichts aus Deutschland oder Hollabrunn liefern lassen.“ Stattdessen könnten diese und andere Produkte mit einem „lokalen Eck“ beim Dorf-Greißler vertrieben werden, findet Petra Winna. Hilfe von der Gemeinde erwarten sie sich dabei nicht, sie wollen selbst probieren, ein derartiges Projekt auf die Füße zu stellen.

Jugendliche als Zielgruppe

Wen will das Trio von der „liste best“ ansprechen? „Wir haben den Eindruck, dass die Jugend nicht mehr politisch interessiert ist“, sagt Petra Winna: „Wenn wir wollen, dass die Jugend im Ort wohnen bleibt, dann sollten wir auch hinhören, was sie will.“

Außerdem brauche der Gemeinderat dringend eine Frischzellenkur: Denn von den 21 Gemeinderäten seien gerade mal zwei unter 50 Jahre. „Jung ist was anderes“, findet Winna.

Wie viele Mandate will man erreichen? „Zwei wären schon fein“, stapelt Richard Leeb tief.