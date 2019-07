Haus im Vollbrand: Bewohner konnten sich retten .

Großeinsatz für die Feuerwehrein in Teilen des FF-Abschnittes Wolkersdorf: Insgesamt 97 Feuerwehrleute mit 17 Fahrzeugen aus sechs Feuerwehren waren im Einsatz, als ein Brand in einem Haus in Ulrichskrichen am Nachmittag des 1. Juni ausbrach.