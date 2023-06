Alle, die nicht so gut per Fuß waren, kamen mit dem Auto nach, sodass sich Pfarrer Philipp Seher über eine gut gefüllte Wallfahrtskirche freute. „Wir können hier die Traditionen beider Pfarren sehr gut vereinen. So ist der gemeinsame Auszug und der Abschluss vor der Kirche mit dem Ruf zu Maria ein traditionelles Wultendorfer Liedgut“, betont Pfarrer Seher.

Nach der Heiligen Messe wurde auch die schöne Tradition des gemeinsamen Würtstelessen hochgehalten.