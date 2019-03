„Mehr als die Hälfte des Bauprogrammes für die Umfahrung Drasenhofen haben wir bereits hinter uns“, freut sich Projektleiter Heinz Springer bei der Baustellenbesichtigung vergangene Woche. Derzeit werden die letzten beiden Brückenobjekte betoniert und auch die Erdbauarbeiten sind weitestgehend fertiggestellt. Die Stützenhofener Straße mit der Brücke über die Umfahrung kann sogar schon für den Verkehr freigegeben werden.

Insgesamt mussten für das Projekt über eine Million Kubikmeter Erdmaterial bewegt werden. 600.000 Kubikmeter wurden abgetragen und 400.000 Kubikmeter auf Dämme geschüttet. Ein Erdmassenüberschuss von 150.000 Kubikmetern wurde im Bereich des südlichen Kreisverkehrs für Geländemodellierungen verwendet. Dort wurden auch die großen archäologischen Grabungen durchgeführt. Nach der Bau-Fertigstellung bewirtschaften wieder Landwirte die Flächen.

Auch die Entwässerungsarbeiten und Gewässerschutzanlagen für die Aufnahme der Straßenwässer sind mittlerweile fast fertig. Es folgen jetzt der Straßenunter- und Oberbau, die Asphaltierung, die Straßenausrüstung mit Leitschienen, Verkehrszeichen und die beiden Kreisverkehren. Im September 2019 soll die Straße für den Verkehr freigegeben werden.

„Es wird ein großer Freudentag, wenn wir den Schwerverkehr aus dem Ort haben“, ist Bürgermeister Reinhard Künzl zuversichtlich. NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing, der sich in den letzten 20 Jahren mit viel persönlichem Engagement für die Weinviertelautobahn eingesetzt hat, freut sich ebenfalls, dass die Bauarbeiten für die Umfahrung Drasenhofen so gut gelaufen sind.

Enge Zusammenarbeit mit Archäologen

Positiv hervorzuheben ist auch die enge und gute Zusammenarbeit zwischen der Bauaufsicht, den Baufirmen und den Archäologen. Obwohl es während der Bauphase große und interessante Funde gab, konnte das Ganze in sehr guter Abstimmung und mit gegenseitigem Verständnis ohne Zeitverzögerung abgewickelt werden. „Wir hatten in unseren Baubesprechungen die Archäologen mit dabei und bekamen so manches Skelett, Knochen und Gefäße präsentiert“, erinnert sich Projektleiter Springer.

Mit der Stützenhofener Straße und der damit verbundenen Brücke über die Umfahrung konnte vor dem Wochenende das erste Straßenstück offiziell dem Verkehr übergeben werden. Bürgermeister Künzl dankte in diesem Zusammenhang auch Gemeinderat Stefan Strobl, der wertvolles Bindeglied zwischen der Landwirtschaft und den Straßenbauern ist. Wilfing freut sich über die ersten Meilensteine beim Umfahrungsprojekt. Auch für Künzl ist dies ein erster wichtiger Schritt und er blickt positiv in die Zukunft: „Das Eröffnungsfest der Umfahrung wird in meiner Politikerkarriere wohl einer der schönsten Tage sein.“