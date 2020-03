Mistelbach: Bahnstraße fünf Monate gesperrt .

In der Mistelbacher Bahnstraße im Bereich zwischen der Firma Luksche und der Kirchenbeitragsstelle befinden sich eine Orts- und Transportwasserleitung sowie auch zwei Gasleitungen als unterirdische Einbauten auf beiden Straßenseiten. Doch gerade an der bestehenden Ortswasserleitung sind in den letzten Jahren bereits fünf Wasserrohrbrüche aufgetreten.