Vertreter der Stadtgemeinde Laa trafen sich jetzt zur Planbesichtigung und Begehung des Projektareals mit Lukas Penz von der Firma Motorik Penz, die nach einer Ausschreibung den Zuschlag für die Errichtung erhielt. Das Unternehmen konnte ähnliche Projekte bereits erfolgreich in Innsbruck, Zwettl, Ansfelden, Ried, Traun, Saalbach und Wien umsetzen.

Nach dem letzten Abstimmungsgespräch erfolgt nun die Bestellung aller Materialien und etwa Mitte September startet die Baueinleitung. Paarallel dazu startet man dann mit der Montage der Stationen, sodass im Dezember die Motorikarena fertig gebaut sein soll.

Insgesamt werden elf Bewegungsinseln zur Stärkung von Gleichgewicht, Koordination, Kräftigung und Fitness in der Neustadt im Bereich des grünen Bandes entstehen. Diese Bewegungsinseln werden das breite Angebot an jederzeit öffentlich zugänglichen und kostenlosen Sportmöglichkeiten generationenübergreifend für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste komplettieren und die Bewegung und körperliche Mobilität aller Altersgruppen fördern. Denn in der Sozialraumanalyse wurde zum Beispiel auch der Wunsch der Jugendlichen einer öffentlich zugänglichen Sportmöglichkeit aufgezeigt, welcher mit dieser Motorikarena nun erfüllt wird.

Alle dort gesetzten Bäume und Sträucher bleiben selbstverständlich erhalten. Weitere Sitzgruppen und Bäume und Sträucher als Schattenspender folgen. Ein zusätzlicher Trinkbrunnen soll installiert werden und ein WC in Form des bereits bewährten öKlos ist vorhanden.