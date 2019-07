„Ich finde es nicht gescheit, wenn Gemeinden einfach nur den Klimanotstand ausrufen, wie das Traiskirchen gemacht hat“, findet Laas Bürgermeisterin und Vizepräsidentin des NÖ Gemeindebundes Brigitte Ribisch (ÖVP): „Das ist nur Show. So den Weltuntergang zu predigen, bringt gar nichts.“ Laa gehe da einen anderen Weg.

„In unserem Klimamanifest haben wir zusammengefasst, was wir schon seit fünf Jahren machen und was wir uns vorstellen können, das wir noch umsetzen“, sagt die Bürgermeisterin. Im Gemeinderat waren alle Fraktionen für das Manifest gewesen.

„Jeden Baum, den wir umschneiden, den pflanzen wir auch wieder nach!“ Brigitte Ribisch (ÖVP) Bürgermeisterin von Laa an der Thaya

Danach kam Kritik von der Bürgerliste proLAA: Da wurden Teile abgeschrieben, kritisierte die Liste um Chefin Isabella Zins. „Wir sind e5-Gemeinde“, sagt Vizebürgermeister Georg Eigner: „Da haben wir uns der energieeffizienten und klimaschutztauglichen Vorgangsweise verschrieben. Klar greifen wir in diesem Bereich auf Formulierungen aus diesen Inhalten zurück“, sagt Eigner.

Zudem sei das Manifest ja nur ein Plan. Die Umsetzung ist ein Prozess, bei dem Inhalte noch dazukommen können, ergänzt Ribisch.

Die Stadt Mistelbach will abtesten, wie weit Gemeinderatsbeschlüsse auch auf ihre Auswirkungen hinsichtlich des drohenden Klimawandels abgeklopft werden sollen: „Das machen wir schon länger“, sagt Ribisch. „Grundvoraussetzung ist, dass die Maßnahmen dann auch umsetzbar und vergaberechtlich möglich sind“, erklärt Finanzstadtrat Roman Frühberger (ÖVP). Den Klimatauglichkeits-Check für Gemeinderatsbeschlüsse gebe es schon seit einem Jahr. Er wurde im Zuge des e5-Programmes eingeführt.

"Jeder Baum wird nachgepflanzt"

Wo hatte das bereits Auswirkungen? Hauptsächlich bei der Dämmung von öffentlichen Gebäuden und bei der Wahl der Reinigungsmittel im Kindergarten, sagen Frühberger und Ribisch. Und noch ein Punkt ist Ribisch, begeisterte Besitzerin eines Naturgartens, wichtig: „Jeden Baum, den wir umschneiden, den pflanzen wir auch wieder nach“, sagt die Bürgermeisterin. Denn Bäume im Stadtgebiet beeinflussen auch das Klima positiv. „Das geht so weit, dass uns Bürger ihre in Kübeln gezogenen Bäume schenken, weil sie ihnen zu groß geworden sind.“ Die Gemeindemitarbeiter schauen dann, wo sie am besten hinpassen, setzten sie ein und schicken den Spendern ein Bild von ihrem Baum am neuen Standort.

Wer kann am Manifest mitarbeiten? „Nicht nur jeder Gemeinderat, sondern jeder Bürger“, sagt Ribisch: Wer Ideen hat, kann sie gerne einbringen: Input sei dezidiert erwünscht.