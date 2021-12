Alarm um verfärbte Wasserläufe in Kronberg und Wolkersdorf

Zwei mal wurden in der Vorwoche Gewässer in schillernde Farben gefärbt: Ein Zulauf des Rußbachs in Kronberg leuchtete in giftigem Grün, der Münichstaler Bach in Wolkersdorf blau.

Was die grünliche, geruchlose, vollständig wasserlösliche und schlierenfreie Substanz war, die am 29. November gegen 18 Uhr den Zulauf zum Rußbach in Kronberg giftgrün eingefärbt hatte, ist mittlerweile klar: „Es handelte sich dabei um Frostschutzmittel, daher die starke Verfärbung“, sagt Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler.

In Wolkersdorf war das Wasser des Münichstaler Baches im Bereich der Alleegasse/Johannesgasse blau gefärbt. Hier wird der Verursacher noch gesucht. zVg

Die Feuerwehr Kronberg und die Schadstoffgruppen des FF-Abschnitts und die des Bezirksfeuerwehrkommandos rückten aus: Die Chemiker der Bezirkskommandos nahmen Proben, die Wehren stauten den Bach auf, pumpten die Substanz in einen Tank ab und spülten den Flusslauf, um die verbliebene Substanz zu verdünnen.

„Keine Gefahr für die Umwelt“

„Die Verunreinigung konnte noch vor Einmündung in den Rußbach von der FF gebunden und abgepumpt werden“, sagt Draxler, daher seien auch keine weiteren Maßnahmen nötig gewesen. Wo kam das Frostschutzmittel her? Bei der Polizei vermutet man, dass es aus einer Heizungsanlage eines Wohnblocks ausgelaufen ist. Sie ermittelt unter dem Titel „Besondere Gefahr für die Tierwelt im Wasser“.

Noch ungeklärt ist, welche Substanz es war, die den Münichsthaler Bach in der Wolkersdorfer Alleegasse auf Höhe Johannesgasse blau gefärbt hatte: Ein Anrainer hatte am 25. November die Substanz entdeckt. Feuerwehreinsatz folgte keiner, dafür wurde die Spur der Substanz durch den Kanal via Öffnen der Deckel nachverfolgt. „Die Verunreinigung im Münichsthaler Bach war nur kurzzeitig wahrnehmbar“, sagt Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler: „Derzeit läuft in Abstimmung mit der Gemeinde als Baubehörde für die Kanalisation die Verursachersuche.“ Um welche Substanz es sich handelte, ist noch unbekannt.