Umwidmung beschlossen Zwei Sonnenkraftwerke entstehen am Reuhof

In der Erdaushubdeponie Gänger soll ein Sonnenkraftwerk entstehen. Gewidmet sollen hier zehn Hektar für Photovoltaik werden. Foto: Michael Pfabigan

Z wei Sonnenkraftwerke werden in Deponien am Reuhof entstehen: „Im Wind“ will auf zwei Hektar der ehemaligen Deponie Mannsbart eine Grünlandphotovoltaikanlage errichten, die Wolkersdorfer Ökoenergie auf einer Teilfläche der Bodenaushubdeponie Gänger zehn Hektar. Der Gemeinderat fasste einen Grundsatzbeschluss, dass die Flächen entsprechend umgewidmet werden.

Werden die Anlagen gebaut, profitiert die Gemeinde davon: Denn pro erzeugter Megawatt-Stunde fließen 600 Euro in die Gemeindekassa, zusätzlich gibt es je 10.000 Euro für Baumpflanzungen in der Gemeinde. Dafür dürfen die Firmen ihre Leitungskabel auf Gemeindegrund verlegen.