Als der Alarm los ging, ergriffen die Unbekannten ohne Beute die Flucht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bankomaten in Neudorf Ziel von Verbrechern wurden: Im April 2014 versuchte ein Slowake den Bankomaten in der Raika-Filiale aufzubrechen. Als ihm das nicht gelang, versuchte er seine DNA-Spuren zu vernichten, indem er den Automaten mit Benzin übergoss. Kurz darauf wurde er, nach mehreren ähnlichen Coups in NÖ und Tschechien gefasst.

2010 wurden Bankomaten aus dem Foyer der Erste Bank Neudorf binnen Wochen gleich zweimal gestohlen. Einen der Automaten fand man in einer grenznahen tschechischen Gemeinde.

Aktuell ermittelt die Polizei, das Landeskriminalamt übernahm den Fall.