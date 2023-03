Mistelbach: 2.951 Euro Stromrechnung für den Hauptplatz-Springbrunnen

Des Rätsels Lösung: Bei der Verbrauchsstelle Springbrunnen hängen nicht nur die Pumpen des Brunnens drauf, sondern auch die Stände des Montagsmarktes am Hauptplatz zwischen ehemaligem Zielpunkt und Geier. Zudem wurden im Vorjahr auch das Stadtfest und das 100-Jahre-NÖ-Fest, sowie alle anderen Events am Hauptplatz über diesen Stromknoten abgerechnet. Das Sonnendeck, Betreiber ist die MiMa, hängt zwar auch an diesem Zähler, der Verbrauch wird aber mittels eines Subzählers direkt mit der Stadtgemeinde abgerechnet.

Künftig wird es eine Kostenteilung bei der Bezahlung der Stromrechnung geben: Je ein Drittel kommt aus den Budgetbereichen Kultur und Infrastruktur, der Rest kommt aus den Verrechnungskonten Märkte und Springbrunnen.

