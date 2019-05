Unfall auf der B45 zwischen Hanfthal und Wulzeshofen: Als die Feuerwehren Hanfthal, Gaubitsch und Laa am Nachmittag des 28. Mai zum Einsatzort kommen, stehen die beiden Unfallautos beschädigt links und rechts neben der Straße.

Gegen 14.35 Uhr war es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich gekommen, laut Alarmierung sollte eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein. "Beim Eintreffen an der Unfallstelle waren keine Personen mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt", berichtet ein Feuerwehrsprecher.

Die Unfallstellte wurde durch abgesichert und der Brandschutz wurde aufgebaut.

"Mehrere verletzte Personen wurden durch das Rote Kreuz erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht", sagt der Feuerwehrmann.

Die Straße wurde von diversem Kleinmaterial gereinigt und ausgetretene Flüssigkeiten wurden gebunden.

Zum Abschluss halfen die Feuerwehrmänner der Fa. Abtrans bei der Bergung der verunfallten Fahrzeuge.