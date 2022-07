Segelflugzeug bei Altlichtenwarth abgestürzt

Werbung

Das Luftfahrzeug dürfte aus vorerst unbekannter Ursache unmittelbar nach dem Abheben vom Flugplatz Altlichtenwarth seitlich ausgebrochen sein. In der Folge dürfte es aus rund 20 Metern Höhe mit dem Cockpit nach unten in eine Ackerfläche gestürzt sein, gab die Polizei am Montag nähere Details zum Unfallhergang bekannt. Der Pilot wurde schwer verletzt, wir hatten berichtet:

Der Mann aus dem Bezirk Mistelbach hatte Start- und Landeübungen durchgeführt, als es gegen 13.00 Uhr zu dem Absturz kam. Der 33-Jährige wurde der Aussendung zufolge nach notärztlicher Versorgung vom Hubschrauber "Christophorus 9" in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen. Die Erhebungen zur Unfallursache werden von der Polizeiinspektion Drasenhofen gemeinsam mit der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes durchgeführt.

