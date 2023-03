Enzersdorf: Vorrang missachtet, Radfahrer prallt gegen Pkw

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach lenkte am 28. Februar 2023, gegen 09.30 Uhr, einen Pkw auf der B 219 im Gemeindegebiet von Enzersdorf bei Staatz, von Richtung Enzersdorf kommend in Richtung Ameis. Zur selben Zeit lenkte ein 64-jähriger im Bezirk Mistelbach wohnender deutscher Staatsbürger ein Fahrrad auf der Landesstraße 3142 von Richtung Bahnhof Enzersdorf kommend in Richtung B 219.

Er habe bei der Kreuzung mit der B 219 das Verkehrszeichen "Halt" missachtet und sei ohne anzuhalten in die Kreuzung eingefahren, sagt die Polizei. Der Radfahrer prallte gegen den Pkw und wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er kam auf dem linken Straßenrand zu liegen.

Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.

