Unklarheit herrschte unter den Gemeindebürgern die vergangenen Wochen über die Situation der Listen der Volkspartei. Die Frage, ob es in den beiden Gemeinden eine oder doch zwei Volkspartei-Listen gibt, wurde unterschiedlich beantwortet.

Andrea Stöger-Wastell, Vizebürgermeisterin in Wolkersdorf, erklärte in einem Brief etwa: „Durch den Zusatz ‚Die Volkspartei‘ wollen die Urheber dieser Liste (‚Team Wolkersdorf – Die Volkspartei‘) im Teich der offiziellen ÖVP Wolkersdorf billig nach Stimmen fischen.“ Außerdem gebe es nur eine ÖVP mit Bürgermeisterin Anna Steindl an der Spitze.

Aber jetzt ist es offiziell: Per Brief an die Haushalte in Wolkersdorf und Pillichsdorf bestätigt ÖVP-Bezirksparteiobmann und Landtagspräsident Karl Wilfing, dass zur Gemeinderatswahl am 24. März in beiden Gemeinden zwei Listen der Volkspartei antreten. Keine der beiden werde bevorzugt oder benachteiligt. „Du entscheidest dich in beiden Fällen für die Volkspartei Niederösterreich“, so Wilfing in besagtem Brief.

Die Wolkersdorfer können sich für die „Volkspartei Wolkersdorf – Bürgermeisterin Anni Steindl“ oder das „Team Wolkersdorf – Die Volkspartei“ entscheiden. Die Pillichsdorfer haben die Wahl zwischen der „Volkspartei Pillichsdorf – Das Original“ mit Bürgermeister Franz Treipl und „WIR für Pillichsdorf – Die Volkspartei“ .