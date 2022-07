Hüttendorfer ärgert sich über Leerfahrten

Werbung

„Seit Monaten beobachte ich den VOR-Busverkehr durch unsere Ortschaft und stelle fest, dass mehr als 30 Busse täglich durch Hüttendorf fahren, worin täglich insgesamt nicht einmal 30 Personen sitzen“, empört sich ein NÖN-Leser.

Gerade in Zeiten der Klimakrise sei es wichtig, Ressourcen mit Bedacht zu nutzen. Sind Linienbusse zwar deutlich umweltfreundlicher unterwegs als Pkws, so stellt sich doch die Frage der Sinnhaftigkeit, täglich mehr als 30 leere Busse durch die Dörfer fahren zu lassen, findet der Hüttendorfer.

Der NÖN-Leser fordert eine Anpassung des Fahrplanes: Beispielsweise wäre es weitaus sinnvoller, den Personen die Kosten für eine Taxifahrt zu erstatten. „Außer Schülern, die Freifahrten haben, und wenigen Personen werden diese Busse nicht genutzt. Es wäre wesentlich günstiger, diesen Personen die Taxikosten zu ersetzen und den gesamten Busbetrieb einzustellen“, fordert der NÖN-Leser den gesamten Busbetrieb durch Hüttendorf einzustellen.

VOR: „Das Grundangebot ist notwendig“

Werner Molik, Bereichsleiter für Kunden & Kommunikation der VOR-GmbH, erklärt: „Ein beträchtlicher Teil der Kursfahrten entfällt auf die Schülerbeförderung. Die anderen Kurse sind in der Früh Zubringer zur Bahn nach Mistelbach und Abbringer von den Zügen in Mistelbach Bahnhof.“ Außerdem wurde vonseiten der Bewohner bereits mehrfach ein zusätzliches Angebot des öffentlichen Nahverkehrs gefordert, so Molik. Die Forderung betrifft vor allem das Wochenende.

„Zusätzlich zur Abdeckung der „klassischen“ Schüler- und Arbeitspendler-Wege hat ein moderner öffentlicher Verkehr die Aufgabe, ein adäquates Gesamtangebot zu organisieren. Nur wenn auch abseits der Spitzenzeiten ein verlässliches Grundangebot zur Verfügung steht – für Einkäufe, Arztbesuche, Alltagswege, Freizeitwege – können wir eine Mobilitätswende weg vom Privat-Pkw schaffen“, argumentiert Molik.

Der VOR sei selbstverständlich ständig darum bemüht, die Fahrpläne bedarfsgerecht zu optimieren und das Angebot zu verbessern. Jedoch sei hier auch Verständnis seitens des Beschwerde-Erstellers erbeten:

Ein Linienverkehr, der täglich in der Ostregion hunderttausende Menschen transportiert, kann zu Tagesrandzeiten oder am Vormittag nicht immer einen dementsprechenden Besetzungsgrad aufweisen.

