Das öKlo-Land entsteht am Pillichsdorfer Reuhof

Eigentlich hätte öKlo ja eine Fläche von drei Hektar angefragt gehabt. Weil nach ersten Gesprächen klar war, dass nur diese 10.300 Quadratmeter am Standort vorhanden seien, erbat sich das Start-up für nachhaltige Mobiltoiletten eine Nachdenkpause - und entschied sich trotzdem für den Standort Reuhof.

Im öKlo-Land soll nicht nur die Produktion der Toiletten aus Sperrholzplatten erfolgen, es übersiedeln auch alle 42 Mitarbeiter an den neuen Standort. Gebaut sollen ein Betriebsgebäude, ein Forschungsgebäude und eine Pflanzenkläranlage werden. Außerdem werden auf landwirtschaftlichen Versuchsflächen Kompostierungsversuche betrieben. Ziel ist ja eine Rund-um-Verwertung der Rückstände, die in den Toiletten zurückbleiben. „Außerdem hat öKlo am Reuhof keine Probleme mit etwaigen Geruchsentwicklungen“, begründete Bürgermeister Florian Faber (ÖVP) den Antrag.

SPÖ-Chef Erich Trenker sah in dem zukunftsorientierten Konzept kein Problem, regte aber an, öKlo nicht die ganzen 10.300 Quadratmeter zu geben, sondern nur 6.352 Quadratmeter. Denn aus dem vorgelegten Konzept ergebe sich diese Fläche, wenn man Betriebsgebäude und Forschungsgebäude in ein zweistöckiges Bauwerk integriere. „Dann könnten wir auch die Ansuchen der anderen Interessenten bedienen“, meinte Trenker.

Für Faber sprach dagegen, dass in diesem Fall nicht jene 1.000 Quadratmeter mitverkauft werden könnten, auf denen jetzt ein Weg läuft, was den Grundstücksverkaufserlös nochmals anhebe und entstehende Kosten für einen Grundtausch in diesem Bereich abdecke. Der Antrag, öKlo weniger Fläche zu verkaufen, wurde von ÖVP und Grüne mehrheitlich abgelehnt, Schwarz-Grün beschloss auch den Verkauf, die SPÖ enthielt sich in diesem Punkt.

Jetzt muss der Verkaufsvertrag ausgearbeitet werden.