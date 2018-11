„Prost, Skål und Kagire Amagara“! Im Heiligenkeller der Zünfte haben sich am Samstag die Vertreter der österreichisch-dänischen und österreichisch-ugandischen Gesellschaft getroffen.

In nur acht Kilometer Entfernung waren 1985 Ugandische Freiheitskämpfer im Gasthof Magister in Unterolberndorf untergebracht. Damals haben sie die Verfassung von Uganda ausgearbeitet. Bei diesem historischen Ort gab es ein gemeinsames Abendessen und anschließend die Weintaufe in Kreuzstetten.

Die Gästen heizten mit afrikanischen Trommelklängen und rhythmischen Tänzen den Weinviertlern ordentlich ein. Taufpaten des Weins waren Präsident der österreichisch dänischen Gesellschaft Franz Haberhauer, Generalmajor Karl Semlitsch und Grace Sseruwagi von der österreichisch ugandischen Gesellschaft. Die Weinsegnung erfolgte durch den Domdekan Prälat Karl Rühringer.

Nach der Begrüßung der Gäste durch den Weinbauer Lambert Freudhofmaier und dem Kreuzstetter Bürgermeister Adolf Viktorik stadnen dänische Gesänge und die afrikanischen Tanzeinalgen auf dem Programm.

„Drei Millionen Liter Wein werden jährlich von 2000 Winzern auf 45.000 Hektar Fläche angebaut“ berichtet Freudhofmaier. „Österreich ist an einem Prozent der weltweiten Weinerzeugung beteiligt“.

Neben dem Taufwein gab es auch eine Jungweinverkostung des Jahrgangs 2018 der Winzern des Weinbauvereins Kreuzstetten. Gemeinsamkeiten stellte Freudhofmeier bei denen Dänen fest: „Durch den Klimawandel ist Weinbau dort auch möglich geworden.“

Im Anschluss an die Verkostung, konnten die Besucher bei gereiften Weinen und Aufstrichbuffet die Veranstaltung genießen.