Die Revolution als Comic

Die Graphic Novel „10 Punkte für Uganda“ von Autor Ferdinand Rieder und Illustrator Ronald Putzker erzählt die außergewöhnliche und berührende Geschichte, die sich 1985 in Unterolberndorf zugetragen hat.

Im damaligen Gasthaus „Zum Grünen Jäger“ (heute Gasthof Magister) trat 1985 die Führung des ugandischen National Resistance Movement (NRM) zu einer konspirativen Sitzung und dem Ausarbeiten eines politischen Programmes für das befreite Uganda zusammen.

„Die Graphic Novel basiert zwar auf einem wahren Kern, die Rahmenhandlung ist aber fiktiv“, erklärt Verleger Ferdinand Auhser. Illustrator Ronald Putzker sagt zum Buch: „Da ist alles drin. Die unglaubliche aber wahre Geschichte einer Verschwörung gegen einen Diktator in Uganda, Liebe, Sex, Fußball und Rotlichtmilieu in einer fiktiven Rahmenhandlung.“ Am Donnerstag wurde das Buch in Unterolberndorf erstmals präsentiert.

Auch der ehemalige Landeshauptmann Erwin Pröll war anwesend: „Ich muss zugeben, ich war ziemlich nervös, weil ich das erste Mal ein Staatsoberhaupt in Niederösterreich empfangen durfte“, erzählt er schmunzelnd. Durch die enge Beziehung zwischen Unterolberndorf und Uganda gab es schon mehrere Staatsbesuche in dem kleinen Dorf im Weinviertel. Wer genau hinsieht, kann auch entdecken, dass sich vor dem Gasthaus Magister ein Quadratmeter ugandischer Erde befindet.

