Endlich wieder ein Feuerwehr-Wettkampf

„Irgendwie ist es schon ein wenig traurig“, sagt Andreas Hofmann von der Feuerwehr Kottingneusiedl: Nur 16 Gruppen haben sich beim ersten Abschnittsbewerb der Feuerwehren in Unterolberndorf nach zweijähriger Coronapause für einen Start angemeldet, zweischenzeitlich war sogar überlegt worden, den Bewerb ganz abzusagen.

„Aber das ist nicht nur so bei uns, auch im Zentralraum klagen fehlen noch die Wettkampfgruppen“, weiß Christian Weber, Abschnittskommandant in Wolkersdorf. Das liege daran, dass die Vorbereitungszeit kurz war. Erst Anfang April war klar, dass es heuer wieder Wettkämpfe geben wird, viele Feuerwehren hätten da gar nicht erst mit dem Üben begonnen.

„Endlich geht’s wieder los“, freut sich Harald Gepp von der Bewerbsgruppe Oberkreuzstetten 1 – seine Mannschaft wird, wie auch die jungen Oberkreuzstettner, die 3er-Mannschaft, den Bezirk beim Bundesbewerb in St. Pölten vertreten. Die Coronapause hat aber auch an der 1er-Mannschaft ihre Spuren hinterlassen: Altersmäßige und terminliche Ausfälle mussten durch Personal aus der Gruppe 2 ergänzt werden: „Aufs Land würde ich in dieser Zusammensetzung noch nicht fahren“, gesteht Gepp.

Wie gut vorbereitet ist man? „Wir haben zwei Jahre nichts gemacht“, sagt der erfahrene Wettkämpfer. Beim ersten Angriff habe man die fehlende Praxis gemerkt: „Aber wenn man zweimal gelaufen ist, geht das schon wieder. Zumindest einige Trainingsphasen hat man in Kottingneusiedl vorigen Sommer eingelegt, die Motivation ist hoch.

Gemeinsam mit den anderen Wehren aus dem Bezirk, die beim Bundesbewerb qualifiziert sind, wird man vor dem Bewerb noch ein gemeinsames Training in Bullendorf organisieren. Neben Oberkreuzstetten (2 Gruppen) und Kottingneusiedl zählen Großharras, Bullendorf und Zwentendorf zu den besten FFs in Niederösterreich: „Wir und der Norden des Bezirks Gänserndorf halten hier die Wettkampftradition hoch“, sagt Hofmann.

Was für Unmut am Rande des Wettkampfes sorgt, sind Regeländerungen auf NÖ-Ebene: Seit diesem Bewerb gibt es in NÖ keinen Staffellauf mehr, auf Bundesebene aber sehrwohl. Das trifft manche FFs insofern hart, weil sie mit diesem oft Rückstände aus dem Angriff aufholen und noch siegen konnten. „Eine Wettbewerbsverzerrung“, sagt Gepp. Der Staffellauf zählt zu einer der Spezialitäten der Oberkreuzstettner.

Den Sieg holten sich übrigens die beiden Oberkreuzstettner Mannschaften.

