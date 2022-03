Hilfe für Künstler in Eigenregie organisiert

Werbung

15 Flüchtlinge aus der Ukraine hat die Künstlerin Inna Pavlecka-Tumarkin in ihrem Kunsthaus in Unterolberdorf untergebracht, 50 weitere konnte sie in der Region unterbringen. Der Strom reißt aber nicht ab. Dabei handelt es sich fast durchwegs um Malerinnen oder Grafikerinnen, deren Männer zurückgeblieben sind, um für ihr Land zu kämpfen. Alle sind mit der Künstlerin, die aus der ukrainischen Stadt Charkiw stammt, schon lange befreundet.

„Wir hatten immer Kontakt, einige sind auch schon hier zu Besuch gewesen“, sagt Pavlecka-Tumarkin. Sie selbst hätte am 5. März eine Vernissage in Kiew eröffnen sollen. Stattdessen musste sie Flüchtlinge an der polnischen Grenze abholen. Schon davor hatte sie ihre Freunde mit aktuellen westlichen Nachrichten versorgt.

Essen muss man heute, das Geld kommt erst irgendwann.“ Inna Pavlecka-Tumarkin Künstlerin

Platzprobleme gibt es im Kunsthaus keine, allerdings wurden auch die Zimmer der Töchter von Pavlecka-Tumarkin, die nicht mehr daheim wohnen, für Flüchtlinge verwendet. Als Grund reichte „ich würde mir wünschen, sollte es euch auch einmal schlecht gehen, dass so geholfen wird.“ Mittlerweile unterstützen die 22- und die 24-Jährige ihrer Mutter.

Rasche Registrierung und Impfung

Zu tun gibt es genug, „alles war sehr gut von meinem Mann organisiert“, sagt Pavlecka-Tumarkin. So wurden alle Flüchtlinge sofort ordnungsgemäß gemeldet. „Ich kann vieles meiner Frau abnehmen“, fügt Klaus Pavlecka hinzu. Deshalb bekommen auch alle bereits eine E-Card und die Kinder gehen bereits zur Schule. Zudem bestand Pavlecka-Tumarkin darauf, dass sich alle Flüchtlinge gegen Covid-19 impfen lassen.

Am Abend hört sich die Künstlerin an, welche Probleme es gibt. „Am nächsten Tag arbeite ich dann die Liste ab“, besc hreibt sie ihren Tagesablauf.

Dabei funktioniert das Zusammenleben im Kunsthaus weitgehend reibungslos. Im Erdgeschoss wird gearbeitet und die Kinder können malen. Das obere Stockwerk nutzen hauptsächlich die Kinder. Eifrig gekocht wird allerdings in beiden Küchen des Hauses, zum Teil werden die Speisen getauscht. Täglich am Plan stehen ukrainischer Borschtsch und Fleischlaibchen, diese sind allerdings kleiner als bei uns und anders gewürzt als es bei uns üblich ist.

Ein großes Problem bei der Betreuung ist die Traumatisierung der Flüchtlinge. „Kinder schreien in der Nacht, die Frauen weinen mehrmals am Tag“, beschreibt Pavlecka-Tumarkin die Situation. Deshalb konnten die Künstlerinnen auch noch nicht wirklich kreativ malen.

Einige Einwohner haben Gewand oder Lebensmittel vorbeigebracht, den Lebensunterhalt der Flüchtlinge finanziert allerdings Pavlecka-Tumarkin selbst. Dazu hat sie in den sozialen Medien bereits den Verkauf vieler ihrer Bilder weit unter dem Marktwert angekündigt und Sammler sowie Freunde bis in die USA haben schon gekauft. Das Verpacken und Versenden übernimmt der Gatte. Von öffentlicher Seite hat sie vorerst nur Ankündigungen gehört, aber „essen muss man heute, das Geld kommt erst irgendwann.“

Eine große Unterstützung ist ihr Pfarrer Helmut Scheer. „Er hat drei Häuser organisiert, ich bin ihm sehr dankbar!“, so Pavlecka-Tumarkin.

Einige Kinder gehen auch bereits zur Schule. Nun hofft die Künstlerin auch auf Unterstützung durch die Gemeinde bei der Unterbringung der Kids im Kindergarten: „Sie sind in dem Alter, in dem das verpflichtende Kindergartenjahr gilt.“

