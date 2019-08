Eine Baugrube ist bereits ausgehoben und auch Bagger sind vor Ort. Grund für die Arbeiten: Gegenüber der Volksschule entsteht ein neuer Kindergarten mit Platz für zwei Gruppen. Bürgermeister Markus Koller lud seine Kollegen aus dem Gemeinderat daher zur Baustellenbesichtigung. Er erklärte dabei den Stand der Dinge und den weiteren Projektverlauf. Außerdem wurde ein symbolischer Spatenstich durchgeführt.

Der Kindergarten, der hier entsteht, wird nicht nur ein Ort zum Lernen. Denn er bekommt auch eine großzügige Küche und einen Speisesaal. Auch die Schüler aus der Hortbetreuung der Volksschule können dann hier ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. „Dieses Projekt ist ein weiterer Beitrag zur positiven Entwicklung unserer Gemeinde“, sagt Koller dazu.

Dem Baustart ging eine eineinhalbjährige Planungsphase voraus. Umso größer ist die Freude bei Koller: „Für mich als Bürgermeister ist es eine große Freude, dass im Gemeinderat meinen Anträgen, ein neues Gemeindeamt zu errichten und einen neuen Kindergarten zu errichten, einstimmig zugestimmt wurde.“ Das neue Gemeindeamt wurde auch bereits bezogen.

Jetzt soll am Standort des Kindergartens ein Bildungszentrum entstehen: „Ziel bei dem Projekt ist es, dass in Zukunft ein zentraler Bildungsstandort in der Gemeinde Kreuttal vorhanden ist“, erklärt Koller. Hier werden dann Kinder im Alter von null bis zehn Jahren betreut. Das geplante Bildungsdelta schließt neben Schule und Kindergarten aber auch die Kirche mit ein. Im Sommer 2020 soll der Platz dann ein neues Gesicht bekommen. Ein großzügiges Vordach ist der erste Vorbote.