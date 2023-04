Polizei gibt Entwarnung: Älterer Mann wollte Mädchen nur helfen

Ein Unbekannter blieb am 29. März an einer Bushaltestelle stehen, konkret in Unterolberndorf beim Gasthaus Magister. Er sprach ein Schulkind an. Der erste Eindruck war, dass er womöglich das Mädchen entführen wollte. Dem war nicht so.

„Der Fahrzeuglenker war ein 84-jähriger Mann, er wollte scheinbar aus Nächstenliebe dem Kind helfen“, erklärt Chefinspektor Gerhard Teuschl. Das Mädchen habe ihm leidgetan, weil es im Regen und in der Kälte warten musste. Diese Aussage werde jetzt noch eingehend geprüft, aber derzeit liegen „keine Hinweise vor, dass es anders wäre“.

14-Jährige wurde gefragt, ob sie ein „Taxi“ braucht

Was war passiert? Es gibt zwei Schulbusse, die die Unterolberndorfer Kinder in die Schulstadt Wolkersdorf bringen: „Unsere Kinder nehmen gerne den früheren Bus“, erzählt ein Vater. Den Bus um 6.30 Uhr wollte eine 14-Jährige nehmen und ging zur Haltestelle. Ein Auto blieb bei ihr stehen und ein unbekannter Mann fragte das Mädchen, ob er es nicht mit in die Schule nehmen solle. Er müsse eh auch nach Wolkersdorf. Es solle ruhig bei ihm einsteigen.

Das Mädchen reagierte mehr als verwundert ob des Angebotes. Da kam auch schon der Schulbus und der Autofahrer suchte das Weite.

Es braucht niemand Angst haben Chefinspektor Gerhard Teuschl

„Der Busfahrer fragte sofort nach, ob der Mann das Mädchen belästigt hat, und alarmierte umgehend die Polizei“, sagt der Vater eines Freundes des Mädchens, der auch die Gemeinde über den Vorfall informierte, die eine Warnung an alle Eltern und die Schulen herausgab. „Man kann nicht vorsichtig genug sein“, meint Bürgermeister Markus Koller.

Die Polizei ging jedenfalls der vermuteten versuchten Kindesentführung nach und forschte den Fahrzeuglenker aus. Teuschl betont nun: „Es braucht niemand Angst haben.“

