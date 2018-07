Zum vierten Mal wurde von den bekannten italienischen Kunstkritikern und Kunstexperten Salvatore und Francesco Russo ein internationaler Preis für zeitgenössische Künstler ausgeschrieben.

Aus über 600 Teilnehmern kam auch die Weinviertler Künstlerin und akademische Malerin Inna Pavlecka-Tumarkin in die engere Auswahl und durfte am 7. Juli anlässlich einer beeindruckenden Gala in Rom den „Giulio Cesare 2018“, als einzige Vertreterin Österreichs mit großer Freude entgegennehmen.

Unzählige zeitgenössische Künstler aus aller Welt waren bei der Verleihung anwesend und freuten sich mit der Weinviertler Künstlerin über die Auszeichnung. Neben dem Erhalt der Trophäe wurde Inna Pavlecka-Tumarkin auch in einen internationalen Kunstkatalog aufgenommen und konnte sich dadurch unter die bekanntesten zeitgenössischen Maler der Welt einreihen.

Für die Unterolberndorfer-ukrainische Künstlerin ist diese Auszeichnung bereits die zweite weltweite Anerkennung innerhalb eines Jahres. Im November 2017 gewann Inna Pavlecka-Tumarkin bereits den „Kunstoskar“ des WCA in Hong Kong. Die internationale künstlerische Verbindung und Verknüpfung ist für die leidenschaftliche Malerin von größter Bedeutung.