„Fertige Stücke waren extrem übel, also haben wir selbst eines geschrieben”, erzählt Martin Titlbach.

Beim Elternabend seiner Tochter Elisabeth regte er an, dass die Lehrer eine Theatergruppe gründen. Im Endeffekt hat er das selbst übernommen und „aus dem nichts, etwas entstehen lassen”. Der Unternehmer brachte zusammen mit der Wolkersdorfer Lehrerin Marlene Hebar frischen Wind nach Unterolberndorf. Als Schauspieler fugierten Volksschüler im Alter von sechs bis zehn Jahren. Generalprobe gab es keine, dafür wurde engagiert gespielt und improvisiert.

Das Stück „Die Engel reißen aus” brachte den Zuschauern witziges Weihnachtstheater am Sonntag Nachmittag. Grundgedanke der Geschichte: Den Kindern ist langweilig und sie wollen eine Party feiern. Also reißen sie aus. Und so nebenbei wird in der Handlung auch noch das Jesukind geboren. „Es hat sich herausgestellt, dass die Geschichte so besser ist”, sagt Martin Titlbach.

“Ich wünsch mir noch eine Lehrerin, da sind die Kinder viel ruhiger”, heißt es vom Organisator. “Wir hatten nicht mal eine Generalprobe. Die Kinder sind die Helden”.