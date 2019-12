Drei neue Bürgerlisten und die Kandidatur des ehemaligen Unterstinkenbrunner Bürgermeisters Josef Koudela auf der Wahlliste der Blauen: Das sind die Überraschungen zu Beginn des Wahlkampfes zur Gemeinderatswahl 2020.

Der Alt-Bürgermeister war zuletzt mit eigener Bürgerliste unterwegs, weil er keine Mitstreiter mehr fand. Jetzt tritt er auf Listenplatz vier der blauen Liste an, was für reichlich Kopfschütteln im schwarzen Lager sorgt. Neue Bürgerlisten entstanden in Laa, Gnadendorf und Ulrichskirchen-Schleinbach: In der Thermenstadt gründete der von der SPÖ ausgeschlossene Ex-Stadtrat Christian Nikodym seine Unabhängige Liste Laa (ULLAA), in Gnadendorf will die Liste GnaDe auf ein Demokratiedefizit in der Buschberggemeinde hinweisen und in Ulrichskirchen-Schleinbach hebt Liste Best-Gründer Richard Leeb seinen Streit mit Bürgermeister Ernst Bauer auch auf Politikebene. Gemeinde und Reitstallbesitzer Leeb streiten um Widmung und Bau einer Reitstallanlage am Rußbach-Ufer. Eine weitere Bürgerliste soll sich in Schrattenberg gegründet haben, eine Bestätigung von Gemeinde oder Listenbetreiber gibt es aber noch nicht.

Flächendeckend kandidieren im Bezirk ÖVP und SPÖ: „Es ist derzeit ein Phänomen: Es kommen junge Menschen auf uns zu und wollen mitarbeiten und kandidieren“, sagt ÖVP-Bezirksobmann und Landtagspräsident Karl Wilfing: Der Sebastian Kurz-Effekt ziehe auch auf kommunaler Ebene. Rückenwind für den Wahlkampf gebe die positive Stimmung auf Bundes- und Landesebene.

In allen Gemeinden kandidiert auch die SPÖ, wobei sie sich ungleich schwerer tut, entsprechende Listen aufzustellen: In Falkenstein ist nur eine Kandidatin auf der Liste, in Ottenthal sind es zwei (bei derzeit vier Gemeinderatsmandaten). Besonders traurig ist die Lage in Niederleis: In der Gemeinde stellte die SPÖ bis 2010 den Bürgermeister, heute schaffen die Sozialdemokraten gerade mal vier Kandidaten für die Gemeinderatsliste, einen weniger, als sie momentan Gemeinderäte haben. „Rückenwind haben wir aus der Bundespolitik keinen“, gesteht SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim. Wiewohl sie glaubt, dass ein passables Ergebnis eingefahren werden kann: In Kreuzstetten rechnet sie, dass Bürgermeister Adi Viktorik und seine SPÖ die Mehrheit in der Gemeinde halten werden - er hatte 2015 von Streitigkeiten in der ÖVP profitiert. Und in Laa rechnet sie nicht damit, dass Listengründer und Ex-Sozialdemokrat Christian Nikodym der Partei viele Stimmen kosten wird.

Die FPÖ tritt in 18 Gemeinden an, acht Kandidaturen sind neu. In Großengersdorf sitzen sie im Gemeinderat, brachten aber keine Liste zusammen. „Es gibt Gegenwind, das ist auch bei dieser Wahl spürbar“, sagt Bezirksobmann Michael Bernard.

Die Grünen schafften ein Antreten in sechs Gemeinden. In Großengersdorf, wo sie ein Mandat halten, kam keine Liste zustande, in Laa scheiterten die Bemühungen. Dafür gibt es nach zehn Jahren wieder eine Kandidatur in der Bezirkshauptstadt. Die NEOS treten in Laa und Mistelbach an.

inen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Parteien findet ihr in der Printausgabe und im ePaper.