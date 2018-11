Die Vorbereitungen für Adventmarkt laufen .

Viele fleißige Hände der FF und des Dorferneuerungsvereines sorgen dafür, dass am Samstag, den 1. Dezember und Sonntag, den 2. Dezember in der Zeit von 12 bis 19 Uhr der traditionelle Adventmarkt in der Loamgrui in Unterstinkenbrunn stattfinden kann.