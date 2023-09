Endlich: Spatenstich für neues Feuerwehrhaus

Das in die Jahre gekommene, nicht mehr zeitgemäße und vor allem zu klein gewordene Zeughaus der Feuerwehr Unterstinkenbrunn wird Anfang September in Eigenregie der Feuerwehrmitglieder abgerissen, um für einen Neubau Platz zu machen. Das Gebäude war ursprünglich die Milchkammer und wurde im Jahr 1989 nach Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges als Garage adaptiert und bis jetzt verwendet.

„Nach 15 Jahren Planungszeit, insgesamt vier verschiedenen Ideen und Plänen wird jetzt der Plan von Baumeister Johannes Hammerschmied umgesetzt. Die Baumeisterarbeiten wird die Firma Schüller aus Stronsdorf übernehmen“, freut sich Feuerwehrkommandant Georg Pamperl.

In insgesamt zwei Jahren Bauzeit soll ein neues größeres Gebäude als Zubau an das bestehende Verwaltungsgebäude, welches in einem Teil des Gemeindeamtes untergebracht ist, entstehen. Künftig werden dort neue moderne Mannschaftsräume, Sanitäranlagen, Lagerräume und eine große Fahrzeughalle auf insgesamt 250 Quadratmetern entstehen.

Die Finanzierung teilen sich zu je einem Drittel die Feuerwehr Unterstinkenbrunn, die Gemeinde und das Land NÖ. Dazu sagt Landtagsabgeordneter Manfred Schulz: „Es ist wichtig, dass in jedem Ort eine Feuerwehr erhalten bleibt, um gerade bei einem Katastropheneinsatz gut gerüstet zu sein. In vielen Orten ist die Feuerwehr auch der Mittelpunkt der Ortsgemeinschaft geworden.“