„Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten und jetzt arbeiten wir zusammen an einem Projekt“, erzählt die Liedermacherin Margot Wendt über die Zusammenarbeit mit Christian Thüringer. Dieser verließ seinen Heimatort in jungen Jahren, um Kunst zu studieren, Filme zu produzieren und die Welt zu erkunden. So lebte und arbeitete er auch in den USA und Kanada. Nun aber führte ihn sein Weg wieder zurück ins Weinviertel.

„Wir arbeiten gemeinsam an einem Film mit musikalischer Umrahmung über Unterstinkenbrunn“, erzählen begeistert Wendt und Thüringer. Dazu dreht er seit mehr als zwei Jahren Situationen in seiner Heimat. Es entstehen Szenen und Interviews mit Menschen, die gerne hier leben und das Landleben genießen.

Wie entstand der Ortsname?

So kommt Bürgermeister Matthias Hartmann zu Wort und erzählt wie der Ortsname entstand, Pfarrer Christian Wiesinger zeigt den Kirchturm und berichtet über die Geschichte der Kirche. Natürlich dürfen Impressionen vom Freibad nicht fehlen, Eindrücke von den über 20 Vereinen und die besonders engagierte Jugend. Auch das Schloss und die bereits geschlossenen Gasthäuser werden thematisiert.

„Wunderschöne Landschaftsbilder – vor allem das Kellerdorf „Loamgrui“ mit seinen Weingärten – zeigen die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Ortsbevölkerung, dabei präsentiert sich Unterstinkenbrunn als jung und dynamisch“, erzählt Thüringer.

Was darf bei einem Film nicht fehlen? Natürlich die passende Musik. Margot Wendt erinnerte sich an ein Lied über Unterstinkenbrunn: Zur Melodie „Born in the USA“ von Bruce Springsteen schrieb die Band „Piefke“ bereits vor Jahren einen Song. Dieser wird nun von Wendt gesungen und bietet so einen passenden musikalischen Hintergrund zum Film.

Der etwa 25-minütige Film soll im Sommer 2022 fertig werden. Ein Trailer wird grade fleißig geschnitten und wird noch diesen Sommer in der Loamgrui präsentiert. Als kleinen Vorgeschmack postete Margot Wendt vor ein paar Tagen auf Facebook ein Fotovideo. Für Unterstinkenbrunn-Fans und solche, die es noch werden wollen, gibt es passend zum Film bunte Fan T-Shirts mit dem Unterstinkenbrunner Schriftzug zu kaufen.

Infos dazu unter: www.goathouse.at . Das Fotovideo ist unter: https://www.youtube.com/ watch?v=ouFy0SVXgc&ab_ channel=MargotSelina-DesbinIMargotSelina-DesbinI zu sehen.