Seit Jahrzehnten fristete der Kaiserbrunnen, der 1908 zu Ehren von Kaiser Franz Josef vor einer von ihm gepflanzten Linde erbaut wurde, ein unscheinbares Dasein. Nicht nur der Putz blätterte ab: Deko-Flamme und Pokale fehlten, der Wasserzulauf war kaputt und im Wasserbecken wucherte das Unkraut.

Ein unwürdiges Erscheinungsbild für den eigentlich prächtigen Brunnen. Im Zuge der Straßenrenovierung nahmen sich daher Gemeinderat Robert Machinek und Stefan Hiller des Brunnens an. Nach einem Förderansuchen wurden mithilfe des Bundesdenkmalamtes ein Konzept und ein Plan für die Platzgestaltung erstellt. Die Renovierung, also die Bemalung und Neugestaltung von Flamme und Pokalen, wurde an Firmen aus der Umgebung übergeben.

Machinek und Hiller packten aber auch selber tatkräftig mit an und brachten so den Wasserzulauf wieder in Gang. „Eigentlich hätte der Brunnen mit einem großen Straßenfest feierlich eröffnet und gesegnet werden sollen. Aber das Fest fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, denn gerade an dem Tag schüttete es wie aus Schaffeln“, bedauert der Gemeinderat, dass die Feier nicht stattfinden konnte. Ein Ersatztermin für das Fest wurde erst im nächsten Jahr mit dem 25. Mai gefunden.

Doch das Wasser im Brunnen läuft mittlerweile täglich, nur am Abend wird es abgedreht. Auf dem Platz neben dem Brunnen werden noch Tische und Bänke zum gemütlichen Verweilen aufgestellt.