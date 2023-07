Kinderschwimmkurs im Freibad: Mehr Teilnehmer denn je

Schon traditionell fand in Unterstinkenbrunn ein einwöchiger Schwimmkurs für Kinder statt. Dieser wird immer gut angenommen, heuer besonders: Mit 80 Kindern waren so viele wie noch nie im Freibad. Organisatorin ist Gemeinderätin Alexandra Pree: Sie setzt auf die Erfahrung der Schwimmschule Fischer, die diesmal sogar für insgesamt elf Gruppen mit den zwei Schwimmlehrerinnen Stefanie und Anna die Kurse abhielt.

Begonnen wurde spielerisch mit Trockentraining am Beckenrand, später ging's ins Wasser. Die Kinder konnten so neben dem Schwimmenlernen auch Abzeichen erreichen. „Leider hat das Wetter heuer nicht so mitgespielt, neben Sonnenschein gab es auch Regen“, erzählt Pree.