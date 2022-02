Lauf-Erlös für Tagesstätte

An dieser Veranstaltung haben auch Betreuer der Laaer Caritas Tagesstätte teilgenommen. Abschließend gab es ein gemütliches Feuer in einer Feuerschale, verschiedene Aufstrichbrote und Punsch. Die so gesammelten Spenden in Höhe von 1000 Euro wurden von Klaus Leißer, Obmann der Jugend Unterstinkenbrunn und seinem Stellvertreter Fabian Pristl der Caritas Tagesstätte übergeben. „Wir werden mit dem Geld eine Wassersäule und ein großes Lagerungskissen kaufen“ freut sich Susanne Jacobs, die Leiterin der Tagesstätte und Le+O über die großzügige Unterstützung.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden