Margot Selina Wendt: „SelbstBEWUSST“ ins neue Leben

Unter dem Titel „SelbstBEWUSST“ präsentierte die Liedermacherin Margot Selina Wendt mit ihrer Band bereits ihr viertes Musikalbum.

Die Lieder in ihrem jüngsten Werk handeln allesamt von Liebe, ihrem neuen Hobby, dem Paragleiten, dem Leben, ihren eigenen Gedanken und natürlich dem Selbstbewusstsein.

Im März 2020 wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit und bietet nun musikalische Umrahmung bei Tauffeiern, Hochzeiten und Begräbnisfeierlichkeiten an. Dafür geht die selbstbewusste Musikerin auf Wünsche ein, kann aber auch auf ein Repertoire von rund 90 selbst geschriebenen und komponierten Liedern zurückgreifen, die im Dialekt gesungen werden – neuer Austropop eben.

Wie und wann fallen der sympathischen Musikerin die Lieder ein? „Manchmal ist bereits die Melodie oder nur ein Wort in meinem Kopf, oft ein Satz, die Begegnung mit Menschen inspiriert mich oder, wenn ich allein bin und einfach über mein Leben nachdenke“, erzählt sie bei der Präsentation in der alten Schule in Unterstinkenbrunn. Dort probt sie auch mit ihrer neuen Band. Roman am Schlagzeug und Thomas am Bass fanden zu Margot über eine Facebookgruppe, nachdem sich ihre alte Band aufgelöst hatte.

Seit Sommer musizieren die drei gemeinsam und verstehen sich blendend. Freunde, Bekannte und Fans waren zur Vorstellung des Musik-Albums gekommen, wo die 14 Lieder mit viel Schwung und Rhythmus im ersten Teil etwas ruhiger, aber nach der Pause sehr rockig gesungen wurden. Das Publikum dankte mit viel Applaus.

Mehr Infos: www.desbini.at

