Die Unterstinkenbrunnerin Margot Wendt lebt für die Musik. Nun hat sie ihre Werke unter dem Titel „Des bin I“ zusammengefasst. Die musikalische Begabung wurde ihr bereits in die Wiege gelegt – viele ihrer Familienmitglieder singen und sangen in einem Chor oder spielen Musikinstrumente.

Ihr musikalischer Werdegang begann aber ganz klassisch in der Volksschule mit Blockflöte und widerwillig mit dem Akkordeon aus dem Familienbesitz. Erst die Gitarre – übrigens ein Weihnachtsgeschenk ihres Bruders – war dann das richtige Instrument für Wendt.

Autodidaktisch und mithilfe ihrer Schwester Agnes, die auch Musiklehrerin ist, lernte die damals 14-Jährige rasch Gitarrespielen. Es folgten dann bereits einige kleinere, öffentliche Auftritte bei der Mitgestaltung von rhythmischen Messen, Hochzeiten und Tauffeiern mit der Gruppe „Different Voices“.

„Mittlerweile sind bei meinen Werken viele persönliche Lieder dabei, die sich aus Gesprächen mit anderen ergeben.“Margot Wendt, Musikerin

Ihre berufliche Ausbildung führte die junge Musikerin ins Waldviertel, wo sie eine Fitness- und Massagelehre absolvierte. Hier nahm sie Gitarrenunterricht und Gesangsstunden. Ein tragisches Familienschicksal – der Tod ihrer Schwester Elisabeth – gab ihr den Impuls, zur Verarbeitung der Trauer eigene Lieder zu schreiben und zu komponieren.

„Damals schrieb ich Lieder bei einschneidenden Ereignissen – mittlerweile sind ganz viele persönliche Lieder dabei, die sich aus Gesprächen mit anderen ergeben oder lebensbejahend sein sollen. Auch im Urlaub und in der Natur bekomme ich immer wieder gute Inspiration“, so Wendt über ihre Arbeit. Lieder brauchen Persönlichkeit, ist sie überzeugt: „Nach wie vor schreibe ich persönliche Trauerlieder für Begräbnisse, oder auch Lieder für Paare bei Hochzeiten“, so Margot Wendt.

Bei den Auftritten der Künstlerin sind manchmal auch Austropop-Lieder dabei und mittlerweile fast nur mehr Eigenkompositionen. Meistens tritt sie alleine auf, aber manchmal begleiten sie ihre Freunde Claudia mit Gesang und Peter auf dem Schlagzeug.

Für die Zukunft wünscht sich Musikerin Margot Wendt, dass sie als freischaffende Künstlerin ihren Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn von der Musik für Konzerte, Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern mit ihren eigenen und persönlichen Lieder, aber auch ihren energetischen Anwendungen zur Bewusstseinserweiterung bestreiten kann.