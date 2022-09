Matthias Hartmann: „Gespräche über Windpark laufen“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In luftiger Höhe, im Obergeschoss auf der Baustelle der ehemaligen Trafostation, die von Bürgermeister Matthias Hartmann zu Wohnungen umgebaut wird, fand das diesjährige Sommergespräch statt.

NÖN: Aufgrund der aktuellen Lage mit der Verteuerung der Energie und der Suche nach alternativer Energieerzeugung stellt sich die Frage: Was wurde aus dem Projekt Unterstinkenbrunner Windpark, das 2011 mit großer Mehrheit von der Bevölkerung befürwortet wurde?

Matthias Hartmann: Das Projekt, bei dem insgesamt sieben Windräder nördlich von Unterstinkenbrunn geplant sind, gibt es nach wie vor, im Hintergrund finden laufend Gespräche mit der Simonsfelder Windkraft statt. Aktuell finden wieder Untersuchungen über den Vogelbestand statt, doch im geplanten Gebiet befindet sich kein Brutgebiet.

Nicht nur die großen Firmen in der Umgebung, auch alle Bürger werden die Verteuerung der Lebenserhaltungskosten spüren, da bietet sich die Alternativenergieerzeugung doch an. Ich weiß schon, dass sieben Windräder nicht die Welt retten werden, doch es wäre der Schritt in die richtige Richtung. Außerdem werde ich demnächst von der Landesregierung ein klares Bekenntnis zur Windkraft und somit auch zum Unterstinkenbrunner Windpark einfordern.

Welche Projekte sind momentan geplant oder bereits seit Kurzem abgeschlossen?

Hartmann: Die Georg-Thorn-Straße wurde bereits fertig asphaltiert. Die Nebenanlagen werden wir aber in Eigenregie im Herbst fertigstellen. Weiters plane ich ein Projekt über den Wein, die Kunst und die Kulinarik im Weinviertel. Dieses soll nicht nur in Unterstinkenbrunn stattfinden. Die Grundankäufe für ein Siedlungsprojekt sind auch abgeschlossen und die Umwidmung läuft.

Die neuen Siedlungsstraßen erhalten dann ihre Namen. Aufgrund der hohen Temperaturen konnte unser Freibad heuer eine sehr große Anzahl von Besuchern verzeichnen. Geöffnet ist noch bis zum Ende der Sommerferien.

Urlaub ist oder war im Sommer auch eingeplant?

Hartmann: Ich war bereits mit Freunden zum Segeln in Kroatien. Ansonsten verbringe ich meinen Urlaub hier auf der Baustelle.

