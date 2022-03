Ukraine-Krieg: „Viele wollen vor Ort bleiben“

Viele wollen den vor dem Krieg in der Urkaine Geflüchteten helfen. Auch Unterstinkenbrunners Bürgermeister Matthias Hartmann hilft immer, wo und wie er kann. Er organisierte einen Bus mit zwei Lenkern und einer Dolmetscherin – fuhr persönlich mit in die polnische Grenzstadt Przemysl, um vor Ort zu helfen und Flüchtlinge mit nach Österreich zu nehmen.

NÖN: Sie sind bekannt, dass Sie rasch und unkompliziert helfen. Haben Sie diese Aktion allein geplant - oder über eine Organisation?

Matthias Hartmann: Diese Aktion habe ich alleine geplant. Es ist jedoch notwendig zu erwähnen, dass ich schon am Samstag die ukrainische Botschaft in Wien und das Innenministerium informiert habe.

Wie viele Personen haben dabei aus Unterstinkenbrunn mitgeholfen?

Hartmann : Direkt aus Unterstinkenbrunn niemand, da ich in meiner Gemeinde keinen Aufruf gestartet habe, da der Ort alleine auf Grund der Einwohnerzahl begrenzte Kapazitäten hat. Um Unterstützung habe ich bei Bürgermeistern des Bezirks, sowie aus Ernstbrunn ersucht.

Wie war die Organisation vor Ort in der polnischen Grenzstadt Przemysl?

Hartmann : Die polnischen Organisationen waren gut aufgestellt. Staatliche Stellen arbeiteten gut mit den privaten Organisationen zusammen. Ich versuche, die Situation zu beschreiben: Die Menschen kommen von der Ukraine, werden dort und in Polen registriert und im Anschluss mit von den polnischen Behörden organisierten Autos, Kleinbussen und Bussen in Erstaufnahmezentren gebracht. Eine Zufahrt zur Grenze ist für uns nicht möglich gewesen. Die Verweildauer der ukrainischen Flüchtlinge ist dort sehr kurz, da sie mit Linienbussen in Städte wie Warschau, Breslau oder Krakau transportiert werden.

Hatten Sie den Eindruck, dass die Ukrainer geflüchtet sind, ohne zu wissen, wie es weitergehen soll?

Hartmann : Fast alle ukrainischen Flüchtlinge hatten einen Plan, wo ihre Reise hingehen sollte - sprich zu Verwandten und Freunden in Polen. Für private Aktionen, wie der meinen, stellt dies jedoch ein Problem dar, da es viele Erstaufnahmezentren gibt und diese nicht kommunizieren. Sprich, niemand kann sagen, wo und wie lange diese Personen dort sind, die z.B. nach Österreich möchten. Man muss also selbst versuchen, direkt bei den Bussen die Leute anzusprechen.

War der Kontakt zu Geflüchteten ein Problem?

Hartmann : Für uns war das kein Problem, da ich über die ukrainische Botschaft einen Dolmetscher organisiert hatte. Mit diesem Dolmetscher nahm ich auch Kontakt mit den polnischen Hilfsorganisationen wie Caritas und Rotes Kreuz auf. Wir fuhren drei Erstaufnahmezentren an, hinterließen unsere Kontakte und versuchten dann bei den Bussen Flüchtlinge anzusprechen.

Dennoch wollten fast alle vor Ort in der Nähe der Ukraine bleiben.

Wie viele Personen sind mit dem Bus mitgefahren und wo sind die Flüchtlinge jetzt?

Hartmann : Es sind dann neun Personen, ein Jugendlicher, sonst Mütter mit Kindern und einem Baby, mitgefahren. Diese sind jetzt bei Verwandten und Freunden in Wien.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden