Am 1.1.2015 verabschiedete sich Gerhard Hartmann nach 42 Jahren am Gemeindeamt als Amtsleiter in seinen wohlverdienten Ruhestand. Mit insgesamt vier Bürgermeistern arbeitete er zusammen und war auch zehn Jahre im Gemeinderat vertreten.

Pensionsschock erwartete er damals keinen, denn der gesellige ehemalige Amtsleiter übt nach wie vor viele Hobbys aus. Musik ist eine seiner großen Leidenschaften.

Bei der Ortsmusik Unterstinkenbrunn ist er als Schlagzeuger nicht wegzudenken und er singt leidenschaftlich im Kirchen- und im Köllamaunachor. Eine geplante Reise nach Amerika fand noch nicht statt, aber noch kurz vor Ausbruch der Pandemie bereiste Hartmann mit seiner Gattin Christa und Freunden Indien.